В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов. Повреждены админздание, телебашня, жилые дома и инфраструктура. В результате вражеских атак погиб 1 человек, 8 ранены, среди них ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в пятницу, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Камышаны, Шевченковка, Шляховое, Красный Маяк, Михайловка, Никольское, Нововоронцовка, Александровка, Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в админздание, мобильную амбулаторию и телебашню; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 11 частных домов. Поврежден газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин в Telegram.

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