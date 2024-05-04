На Сумщине оккупанты в течение дня совершили 41 обстрел, зафиксировано 214 взрывов

Вражеские силы в течение дня совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате которых произошло 214 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 214 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады - Сумская областная военная администрация.

Следовательно, в Есманьской громаде оккупанты ударили из минометов (14 взрывов) и ствольной артиллерии (11 взрывов).

Юнаковская громада страдала от вражеских обстрелов из артиллерии (7 взрывов), минометов (10 взрывов) и РСЗО (10 взрывов).

В Шалыгинской общине армия рф сбросила 3. Также были зафиксированы обстрелы из РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (7 взрывов).

Что касается Краснопольской громады, то там враг обстрелял из минометов (19 взрывов) и FPV-дронов (3 взрыва).

В Великописаревской общине были обстрелы из гранатометов (16 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (14 взрывов) и пуск с вертолета ракет НАР (4 взрыва).

Миропольская громада пострадала от обстрелов из минометов (3 взрыва).

В Зноб-Новгородской громаде вражеские силы совершили обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Середино-Будская община была атакована из FPV-дронов (3 взрыва) и ствольной артиллерии (8 взрывов).

В Хотинской общине был обстрел из миномета (3 взрыва).

Николаевская община пострадала от атаки FPV-дрона (1 взрыв).

В Белопольской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии (4 взрыва) и осуществили атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Что касается Дружбовской громады, то здесь враг бил из РСЗО (21 взрыв).

Кроме того, в Новослободской громаде оккупанты сбросили 9 мин.

Ситуация на Сумщине: россияне обстреляли 5 приграничных общин, зафиксировано 46 взрывов