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На Сумщині окупанти впродовж дня здійснили 41 обстріл, зафіксовано 214 вибухів

На Сумщині окупанти впродовж дня здійснили 41 обстріл, зафіксовано 214 вибухів

Київ • УНН

 • 39135 перегляди

росіяни 41 раз обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, що призвело до 214 вибухів з різних видів зброї, включаючи міномети, артилерію, РСЗВ та безпілотники, у багатьох населених пунктах.

Ворожі сили впродовж дня здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, внаслідок яких сталося 214 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Відтак, у Есманьській громаді окупанти вдарили з мінометів (14 вибухів) та ствольної артилерії (11 вибухів).

Юнаківська громада потерпала від ворожих обстрілів з артилерії (7 вибухів), мінометів (10 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів).

У Шалигинській громаді армія рф скинула 3. Також були зафіксовані обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (7 вибухів).

Щодо Краснопільської громади, то там ворог обстріляв з мінометів (19 вибухів)та FPV-дронів (3 вибухи).

У Великописарівській громаді були обстріли з гранатометів (16 вибухів), артилерії (27 вибухів) , мінометів (14 вибухів) та пуск з гвинтокрилу ракет НАР (4 вибухи).

Миропільська громада постраждала від обстрілів з мінометів (3 вибухи).

У Зноб-Новгородській громаді ворожі сили здійснили обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Середино-Будська громада була атакована з FPV-дронів (3 вибухи) та ствольної артилерії (8 вибухів).

У Хотінській громаді був обстріл з міномету (3 вибухи).

Миколаївська громада постраждала від атаки FPV-дрона (1 вибух).

У Білопільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (4 вибухи) та здійснили атаку FPV-дрона (1 вибух).

Щодо Дружбівської громади, то тут ворог бив з РСЗВ (21 вибух).

Крім того, у Новослобідській громаді окупанти скинули 9 мін.

Ситуація на Сумщині: росіяни обстріляли 5 прикордонних громад, зафіксовано 46 вибухів04.05.24, 09:10 • 48341 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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