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Ситуація на Сумщині: росіяни обстріляли 5 прикордонних громад, зафіксовано 46 вибухів

Ситуація на Сумщині: росіяни обстріляли 5 прикордонних громад, зафіксовано 46 вибухів

Київ • УНН

 • 48341 перегляди

росіяни обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню, спричинивши 46 вибухів.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

При цьому:

  • У Білопільській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів). 
  • У Шалигинській громаді здійснено обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів). 
  • На Краснопільську громаду росіяни скинули 6 мін. 
  • По Середино-Будській громаді ворог вдарив з РСЗВ (6 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів). 
  • У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів).

Нагадаємо

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