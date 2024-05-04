Ситуація на Сумщині: росіяни обстріляли 5 прикордонних громад, зафіксовано 46 вибухів
Київ • УНН
росіяни обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню, спричинивши 46 вибухів.
Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
При цьому:
- У Білопільській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів).
- У Шалигинській громаді здійснено обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів).
- На Краснопільську громаду росіяни скинули 6 мін.
- По Середино-Будській громаді ворог вдарив з РСЗВ (6 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів).
- У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів).
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