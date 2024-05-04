Ситуация на Сумщине: россияне обстреляли 5 приграничных общин, зафиксировано 46 взрывов

В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

Три пожара вспыхнули в Харькове из-за массированной атаки российских беспилотников в ночь на 4 мая, причем один крупный пожар охватил склады на площади около 3 000 квадратных метров, в результате чего 4 человека, в том числе ребенок, получили ранения.