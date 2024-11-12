На Сумщине хотят эвакуировать людей из Краснопольской громады, где все еще живут тысячи людей
Киев • УНН
Из-за усиления обстрелов со стороны рф власти Сумской области рассматривают эвакуацию населения из Краснопольской громады. За последние дни было сброшено 8 КАБов, ранены 6 человек, в громаде остаются тысячи жителей.
Из-за увеличения интенсивности обстрелов со стороны рф Сумская ОГА рассмотрит на Совете обороны вопрос об эвакуации населения из Краснопольской громады. Об этом заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
За эти дни по Краснополью рф сбросила 8 КАБов, к сожалению, ранены 6 человек, разрушена инфраструктура и школы. Сегодня нами принимается решение, чтобы вынести на Совет обороны вопрос об эвакуации населения из этой громады
По его словам, в Краснополье остаются тысячи людей, из них сотни детей. Он добавил, что для их защиты нужна эвакуация.
Добавим
Вчера, в течение дня россияне осуществили 85 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов.
Напомним
В Боровской громаде Харьковщины объявлена принудительная эвакуация взрослого населения из 10 населенных пунктов. Ранее уже эвакуировано более 6400 жителей, включая 388 детей из Купянского и Боровского направлений.
Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово6 ноября 2024, 13:46 • 31168 просмотров