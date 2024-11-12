На Сумщине хотят эвакуировать людей из Краснопольской громады, где все еще живут тысячи людей

ukenru
Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
09:58 • 56628 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
08:53 • 60476 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 108210 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 120937 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 123793 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
11 ноября 2024, 12:26 • 123185 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
11 ноября 2024, 07:54 • 122018 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 156885 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 183932 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 190340 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Волынские пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной иконы 1880 года

Волынские пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной иконы 1880 года

02:39 • 90182 просмотра
Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

04:42 • 59086 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 112493 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 80449 просмотра
Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

08:06 • 21656 просмотра
публикации
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

09:58 • 56666 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 112493 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11 ноября 2024, 11:43 • 123415 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

11 ноября 2024, 10:37 • 123858 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

11 ноября 2024, 05:30 • 149897 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

11:38 • 4710 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 9370 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

11:09 • 8792 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 14261 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 80449 просмотра
Актуальное
На Сумщине хотят эвакуировать людей из Краснопольской громады, где все еще живут тысячи людей

На Сумщине хотят эвакуировать людей из Краснопольской громады, где все еще живут тысячи людей

Киев  •  УНН

11:41 • 3807 просмотра

Read in English

Из-за усиления обстрелов со стороны рф власти Сумской области рассматривают эвакуацию населения из Краснопольской громады. За последние дни было сброшено 8 КАБов, ранены 6 человек, в громаде остаются тысячи жителей.

Из-за увеличения интенсивности обстрелов со стороны рф Сумская ОГА рассмотрит на Совете обороны вопрос об эвакуации населения из Краснопольской громады. Об этом заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За эти дни по Краснополью рф сбросила 8 КАБов, к сожалению, ранены 6 человек, разрушена инфраструктура и школы. Сегодня нами принимается решение, чтобы вынести на Совет обороны вопрос об эвакуации населения из этой громады

- сказал Артюх.

По его словам, в Краснополье остаются тысячи людей, из них сотни детей. Он добавил, что для их защиты нужна эвакуация.

Добавим

Вчера, в течение дня россияне осуществили 85 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. 

Напомним 

В Боровской громаде Харьковщины объявлена принудительная эвакуация взрослого населения из 10 населенных пунктов. Ранее уже эвакуировано более 6400 жителей, включая 388 детей из Купянского и Боровского направлений.

Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово6 ноября 2024, 13:46 • 31168 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
sumyСумы