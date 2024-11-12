На Сумщине хотят эвакуировать людей из Краснопольской громады, где все еще живут тысячи людей

Из-за увеличения интенсивности обстрелов со стороны рф Сумская ОГА рассмотрит на Совете обороны вопрос об эвакуации населения из Краснопольской громады. Об этом заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За эти дни по Краснополью рф сбросила 8 КАБов, к сожалению, ранены 6 человек, разрушена инфраструктура и школы. Сегодня нами принимается решение, чтобы вынести на Совет обороны вопрос об эвакуации населения из этой громады - сказал Артюх.

По его словам, в Краснополье остаются тысячи людей, из них сотни детей. Он добавил, что для их защиты нужна эвакуация.

Добавим

Вчера, в течение дня россияне осуществили 85 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов.

Напомним

В Боровской громаде Харьковщины объявлена принудительная эвакуация взрослого населения из 10 населенных пунктов. Ранее уже эвакуировано более 6400 жителей, включая 388 детей из Купянского и Боровского направлений.

Правоохранители показали кадры эвакуации из Курахово