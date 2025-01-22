В Сумской области из-за атак рф 5 раненых, среди них - ребенок

Пятеро раненых, из них один ребенок, в Сумской области из-за обстрелов российских войск за минувшие сутки, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

россияне за прошедшие сутки, как указано, обстреляли 64 населенных пункта области. Всего зафиксировано 296 ударов из различных видов оружия, в частности враг применял управляемые авиационные бомбы и беспилотники.

В результате вражеских попаданий ранения получили четыре человека и пятилетний ребенок. Повреждены 25 частных домов и помещения предприятия - сообщили в полиции.

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Великописаревская и Свесская громады.

Сегодня, 22 января, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 14 вражеских "Шахедов", отметили в ОВА.

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