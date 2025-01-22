На Сумщині через атаки рф 5 поранених, серед них - дитина
Київ • УНН
За минулу добу росіяни обстріляли 64 населені пункти Сумської області, завдавши 296 ударів. Внаслідок атак поранено 5 осіб, включаючи дитину, пошкоджено 25 будинків та підприємство.
Пʼятеро поранених, з них одна дитина, у Сумській області через обстріли російських військ за минулу добу, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
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росіяни минулої доби, як вказано, обстріляли 64 населених пункти області. Загалом зафіксовано 296 ударів з різних видів зброї, зокрема ворог застосовував керовані авіаційні бомби та безпілотники.
Унаслідок ворожих влучань поранення отримали четверо людей та пʼятирічна дитина. Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства
За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська та Свеська громади.
Сьогодні, 22 січня, у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 14 ворожих "Шахедів", зазначили в ОВА.
росія атакувала підприємство на Сумщині: є постраждалі22.01.25, 00:46 • 92024 перегляди