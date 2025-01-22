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На Сумщині через атаки рф 5 поранених, серед них - дитина

На Сумщині через атаки рф 5 поранених, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 28590 перегляди

За минулу добу росіяни обстріляли 64 населені пункти Сумської області, завдавши 296 ударів. Внаслідок атак поранено 5 осіб, включаючи дитину, пошкоджено 25 будинків та підприємство.

Пʼятеро поранених, з них одна дитина, у Сумській області через обстріли російських військ за минулу добу, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

Деталі

росіяни минулої доби, як вказано, обстріляли 64 населених пункти області. Загалом зафіксовано 296 ударів з різних видів зброї, зокрема ворог застосовував керовані авіаційні бомби та безпілотники.

Унаслідок ворожих влучань поранення отримали четверо людей та пʼятирічна дитина. Пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства

- повідомили в поліції.

За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська та Свеська громади.

Сьогодні, 22 січня, у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 14 ворожих "Шахедів", зазначили в ОВА.

росія атакувала підприємство на Сумщині: є постраждалі22.01.25, 00:46 • 92024 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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