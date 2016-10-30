В Сумской области остановили два грузовика с мусором из западной Украины

Около 12:00 ночи работники полиции, которые несли службу на автодороге Киев - Кипти - Бачевск заметили два грузовых автомобиля МАН, которые направлялись в сторону Глухова.

Как рассказали правоохранители, автомобили привлекли внимание неприятным запахом. Полицейские догнали грузовики и попросили у водителей документы. Их не оказалось. По словам мужчин, в прицепах находился жмых - прессованные семяна подсолнечника. После того как на место была вызвана следственно-оперативная группа, водители признались, что перевозили отходы и обычный мусор.

В товаротранспортной накладной был указан только город отправитель и город, где машины должны быть разгружены - Глухов Сумской области. По словам водителей, они лишь наемные перевозчики, а в Глухове их должен был встретить человек и предоставить дальнейшие указания относительно груза.

"Такой "подарок" от соседей также оказался полной неожиданностью и для местной власти. В полиции событие зарегистрировали и проводят проверку", - сказано в сообщении.