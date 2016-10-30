На Сумщині зупинили дві вантажівки зі сміттям із західної України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сумська поліція завадила незаконному ввезенню на територію Глухівського району близько 100 тонн відходів з однієї із західних областей України. Про це УНН повідомили у секторі комунікацій ГУНП в Сумській області.
Близько 12 години ночі працівники поліції, що несли службу на автодорозі Київ — Кіпті — Бачевськ помітили два вантажних автомобілі МАН, які прямували в бік Глухова.
Як розповіли правоохоронці, автомобілі привернули увагу неприємним запахом. Поліцейські наздогнали вантажівки та попросили у водіїв документи. Їх не виявилось. Зі слів чоловіків, у причепах містилась макуха — пресоване насіння соняшника. Після того як на місце була викликана слідчо-оперативна група, водії зізнались, що перевозили відходи та звичайне сміття.
У товаротранспортній накладній було зазначене лише місто відправник та місто, де автівки повинні бути розвантажені — Глухів Сумської області. Зі слів водіїв, вони лише наймані перевізники, а в Глухові їх мала зустріти людина і надати подальші вказівки щодо вантажу.
“Такий „подарунок“ від сусідів також виявився повною несподіванкою і до місцевої влади. У поліції подію зареєстрували і проводять перевірку”, — сказано у повідомленні.