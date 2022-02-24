В Сумской области военные обезвредили 15 российских танков

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“В районе Глухова военные применили ПТРК "Javelin" и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72”, — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в районе Путивль в Сумской области остановлено наступление российских танков.

Украинские военные вступили в бой с русскими оккупантами на окраинах Сум.