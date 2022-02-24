У Сумській області зупинено наступ російських танків - ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В районі Путивль на Сумщині зупинено наступ російських танків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
“Оперативна інформація станом на 14:00. З 5:00 24 лютого Збройні Сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати “Байрактар”.
“На напрямку Рудня (Білорусь) — Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль”, — зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що зупинено наступ танків противника в районі Путивль.
“Над Вишгородом збито вертоліт КА-52. За міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка ведуться бої”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Українські військові вступили в бій з російськими окупантами на околицях Сум.