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15 марта, 19:03 • 99211 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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В Сумской области остановлено наступление российских танков ВСУ

В Сумской области остановлено наступление российских танков ВСУ

Киев • УНН

 • 240947 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В районе Путивль в Сумской области остановлено наступление русских танков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

“Оперативная информация по состоянию на 14:00. С 5:00 24 февраля Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты “Байрактар”.

“На направлении Рудня (Беларусь) — Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль”, — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что остановлено наступление танков противника в районе Путивль.

“Над Вышгородом сбит вертолет КА-52. За города Геническ, Скадовск, Чаплинка ведутся бои”, — говорится в сообщении.

Дополнения

Украинские военные вступили в бой с российскими оккупантами на окраинах Сум.

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