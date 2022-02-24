В Сумской области остановлено наступление российских танков ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В районе Путивль в Сумской области остановлено наступление русских танков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
“Оперативная информация по состоянию на 14:00. С 5:00 24 февраля Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты “Байрактар”.
“На направлении Рудня (Беларусь) — Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль”, — отмечается в сообщении.
Также сообщается, что остановлено наступление танков противника в районе Путивль.
“Над Вышгородом сбит вертолет КА-52. За города Геническ, Скадовск, Чаплинка ведутся бои”, — говорится в сообщении.
Дополнения
Украинские военные вступили в бой с российскими оккупантами на окраинах Сум.