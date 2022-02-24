На Сумщині військові знешкодили 15 російських танків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У районі Глухова українські військові застосували ПТРК «Javelin» та знешкодили колонну техніки РФ - 15 танків Т-72. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Цитата
“У районі Глухова військові застосували ПТРК „Javelin“ та знешкодили колонну техніки РФ. 15 танків Т-72”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в районі Путивль на Сумщині зупинено наступ російських танків.
Українські військові вступили в бій з російськими окупантами на околицях Сум.