В Сумской области состоялся первый обмен пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Сумской области из российского плена вернулось пять бойцов территориальной обороны. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых человек из теробороны на одного российского офицера военной полиции", - говорится в сообщении.
Список бойцов теробороны, которых освободили из плена российских оккупантов:
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- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец;
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- Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района;
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- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения;
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- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы;
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- Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
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Напомним
Украина привлекла все международные гуманитарные миссии для того, чтобы получить список всех украинских военнослужащих, которые находятся у врага.