В Сумской области состоялся первый обмен пленными

Детали

"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых человек из теробороны на одного российского офицера военной полиции", - говорится в сообщении.

Список бойцов теробороны, которых освободили из плена российских оккупантов:



Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец;



Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района;



Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения;



Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы;



Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.



Напомним

Украина привлекла все международные гуманитарные миссии для того, чтобы получить список всех украинских военнослужащих, которые находятся у врага.