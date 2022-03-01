На Сумщині відбувся перший обмін полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Сумській області з російського полону повернулося п'ятеро бійців територіальної оборони. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції", — ідеться у повідомленні.
Список бійців тероборони, яких визволили з полону російських окупантів:
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- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець;
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- Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району;
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- Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження;
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- Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми;
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- Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.
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