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В Сумской области священнослужителя оштрафовали за попытку незаконно проникнуть в Россию

В Сумской области священнослужителя оштрафовали за попытку незаконно проникнуть в Россию

Киев  •  УНН

 • 12076 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Сумской области пограничники задержали священнослужителя, который пытался незаконно пересечь админграницу из Украины в Россию. Его привлекли к административной ответственности в виде 3,4 тыс. грн штрафа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

“Необычного нарушителя, который пытался пересечь российско-украинскую границу, задержали пограничники в Сумской области. Его правоохранители остановили вчера неподалеку госграницы, в районе населенного пункта Стариково, что в Глуховском районе”, говорится в сообщении.

Так, задержали 45-летнего гражданин Болгарии, священнослужителя. Установлено, что он попал в Украину еще в конце августа через один из пунктов пропуска на границе с Молдовой. Впоследствии, как объяснил задержанный из-за отсутствия российской визы решил незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска. Также священнослужитель рассказал, что якобы направлялся в российскую столицу для дальнейшей службы в Храме Святого Николая.

“Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 204 КУоАП в виде штрафа в размере 3400 грн. Кроме этого, в отношении нарушителя принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области задержали жителя Казани, который опасаясь за свою жизнь из-за поддержки Украины, решил бежать из России и попросил признать его беженцем.

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