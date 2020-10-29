На Сумщині священнослужителя оштрафували за намагання незаконно проникнути до Росії

“Незвичайного порушника, який намагався перетнути українсько-російський кордон, затримали прикордонники на Сумщині. Його правоохоронці зупинили учора неподалік держрубежу, в районі населеного пункту Старикове, що у Глухівському районі”, йдеться у повідомленні.

Так, затримали 45-річного громадянин Болгарії, священнослужителя. Встановлено, що він потрапив в Україну ще наприкінці серпня через один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Згодом, як пояснив затриманий, через відсутність російської візи вирішив незаконно перетнути кордон з України до Росії поза встановленими пунктами пропуску. Також священнослужитель розповів, що нібито прямував до російської столиці для подальшої служби в Храмі Святого Миколая.

“Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 204 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн. Крім цього, стосовно порушника прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України строком на 3 роки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області затримали жителя Казані, який побоюючись за своє життя через підтримку України, вирішив втекти з Росії й попросив визнати його біженцем.