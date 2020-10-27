Росіянин втік до України, щоб попросити притулку

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Луганській області затримали жителя Казані, який побоюючись за своє життя через підтримку України, вирішив втекти з Росії й попросив визнати його біженцем. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

“На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим наплічником. Чоловік розповів, що втікає з Росії, де його переслідують через проукраїнські погляди” — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що порушника виявили учора прикордонники відділу “Мілове” Луганського загону біля населеного пункту Діброва. Затриманий виявився 33-річним громадянином РФ. Він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів. Зі слів порушника, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині.

Також чоловік розповів, що родом із Казані та що з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну чинної влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк “Азов”. За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни.

У ДПСУ зазначають, що для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставлено до прикордонного підрозділу. Під час складання справи про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 204-1 (“Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”) чоловік звернувся із заявою, адресованою компетентним органам, про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту.

Наразі правова оцінка дій іноземця триває.

Зазначимо, що з початку року до України в’їхали понад 310 тис. росіян.

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