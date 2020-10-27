Россиянин бежал в Украину, чтобы попросить убежище
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Луганской области задержали жителя Казани, который опасаясь за свою жизнь из-за поддержки Украины, решил бежать из России и попросил признать его беженцем. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
“В Луганской области задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком. Мужчина рассказал, что уходит из России, где его преследуют за проукраинские взгляды”, — говорится в сообщении.
Отметим, что нарушителя обнаружили вчера пограничники отдела “Меловое” Луганского отряда у населенного пункта Диброва. Задержанный оказался 33-летним гражданином РФ. Он имел только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.
Также мужчина рассказал, что родом из Казани и что с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк “Азов”. За свои взгляды неоднократно был осужден и, несмотря на частые угрозы, возможное новое заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны.
В ГПСУ отмечают, что для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение. При составлении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 204-1 (“Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”) мужчина обратился с заявлением, адресованным компетентным органам о признании его беженцем на территории Украины или лицом, нуждающимся в дополнительной защите .
Сейчас правовая оценка действий иностранца продолжается.
Отметим, что с начала года в Украину въехали более 310 тыс. россиян.