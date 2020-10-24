З початку року до України в’їхали понад 310 тис. росіян - ДПСУ

"311 тис. громадян Росії перетнули український кордон із січня по вересень 2020 року… Відмовлено у в’їзді 2,3 тисячі громадян Росії, зазначають у відомстві (ДПСУ - ред.). Причини відмов: мета поїздки не підтверджена – 38%, обмеження в’їзду – 29%, порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території України – 12%, недійсний документ – 10%, перевищення терміну реєстрації – 5%, інші причини – 7%", - повідомили у ЗМІ.

Нагадаємо, після візиту до Києва російському пропагандисту Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну.