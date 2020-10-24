З початку року до України в’їхали понад 310 тис. росіян - ДПСУ

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Київ • УНН

 • 15729 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Із січня по вересень 2020 року 311 тис. громадян Росії перетнули український кордон. Про це повідомили "Крим.Реалії" із посиланням на дані Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"311 тис. громадян Росії перетнули український кордон із січня по вересень 2020 року… Відмовлено у в’їзді 2,3 тисячі громадян Росії, зазначають у відомстві (ДПСУ - ред.). Причини відмов: мета поїздки не підтверджена – 38%, обмеження в’їзду – 29%, порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території України – 12%, недійсний документ – 10%, перевищення терміну реєстрації – 5%, інші причини – 7%", - повідомили у ЗМІ.

Нагадаємо, після візиту до Києва російському пропагандисту Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну.

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