С начала года в Украину въехало более 310 тыс. россиян - ГПСУ

"311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу с января по сентябрь 2020 года... Отказано во въезде 2,3 тысячам граждан России, отмечают в ведомстве (ГПСУ - ред.). Причины отказов: цель поездки не подтверждена - 38%, ограничения въезда - 29%, нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированные территории Украины - 12%, недействительный документ - 10%, превышение срока регистрации - 5%, другие причины - 7%", - сообщили в СМИ.

Напомним, после визита в Киев российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину.