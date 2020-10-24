С начала года в Украину въехало более 310 тыс. россиян - ГПСУ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 67751 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 94342 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122341 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104835 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124590 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100468 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101385 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103713 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101853 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101480 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года в Украину въехало более 310 тыс. россиян - ГПСУ

С начала года в Украину въехало более 310 тыс. россиян - ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 15728 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. С января по сентябрь 2020 года 311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу. Об этом сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу с января по сентябрь 2020 года... Отказано во въезде 2,3 тысячам граждан России, отмечают в ведомстве (ГПСУ - ред.). Причины отказов: цель поездки не подтверждена - 38%, ограничения въезда - 29%, нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированные территории Украины - 12%, недействительный документ - 10%, превышение срока регистрации - 5%, другие причины - 7%", - сообщили в СМИ.

Напомним, после визита в Киев российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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