С начала года в Украину въехало более 310 тыс. россиян - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. С января по сентябрь 2020 года 311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу. Об этом сообщили "Крым.Реалии" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"311 тыс. граждан России пересекли украинскую границу с января по сентябрь 2020 года... Отказано во въезде 2,3 тысячам граждан России, отмечают в ведомстве (ГПСУ - ред.). Причины отказов: цель поездки не подтверждена - 38%, ограничения въезда - 29%, нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированные территории Украины - 12%, недействительный документ - 10%, превышение срока регистрации - 5%, другие причины - 7%", - сообщили в СМИ.
Напомним, после визита в Киев российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину.