В Сумской области произошел взрыв возле дома депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня утром возле дома депутата Конотопского городского совета произошел взрыв. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.
"Сегодня в 6:41 мужчина обратился в полицию сам, и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, выйдя во двор, обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна. Информация подтвердилась - у забора обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, а также повреждения в нижней части и окне", - рассказали в полиции.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные, направленные на выяснение обстоятельств этого события.
Как сообщал УНН, под Харьковом в результате взрыва неизвестного предмета мужчина получил травматическую ампутацию пальцев и осколочные ранения.