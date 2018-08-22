На Сумщині стався вибух біля будинку депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні вранці біля будинку депутата Конотопської міської ради стався вибух. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
“Сьогодні о 06:41 чоловік звернувся до поліції сам, і повідомив, що близько першої ночі почув з вулиці якійсь хлопок. А вранці, вийшовши у двір, виявив зі сторони вулиці пошкодження на вхідних дверях та розбитий склопакет вікна. Інформація підтвердилась — біля паркану виявлена невеличка за діаметром воронка від вибуху, а також пошкодження в нижній його частині та вікні”, — розповіли у поліції.
Наразі тривають першочергові слідчі, направлені на з’ясування обставин цієї події.
Як повідомляв УНН, під Харковом внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік отримав травматичну ампутацію пальців та осколкові поранення.