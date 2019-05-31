В Сумской области ищут 17-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Сумах ищут несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Девушка 2002 года рождения ушла из дома не предупредив родных. Сейчас связь с ним отсутствует и место пребывания неизвестно.
Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения несовершеннолетней. Сейчас признаков совершения в отношении девушки насильственных действий не обнаружено.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области исчезли двое несовершеннолетних .
Как сообщал УНН, из реабилитационного центра в Запорожье исчезли двое несовершеннолетних.