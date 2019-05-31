На Сумщині шукають 17-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Сумах шукають неповнолітню дівчину. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Дівчина 2002 року народження пішла з дому не попередивши рідних. Наразі зв'язок з нею відсутній та місце перебування невідоме.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення неповнолітньої. Наразі ознак вчинення стосовно дівчини насильницьких дій не виявлено.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині зникли двоє неповнолітніх.
Як повідомляв УНН, з реабілітаційного центру у Запоріжжі зникли двоє неповнолітніх.