В Сумской области редкая инфекция, от которой в Украине нет вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Сумской области зафиксировали редкую инфекционную болезнь - туляремию, от которой нет вакцин в Украине. Возбудители заболевания были обнаружены в анализах грызунов, клещей и из некоторых объектов окружающей природной среды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Сумского областного лабораторного центра.
"В последние годы зарегистрирована активизация эпизоотического процесса по указанной инфекции. Эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды. Так, в текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружен положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности, как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области", - говорится в сообщении.
Добавим, туляремия - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания в организме человека вырабатывается пожизненный иммунитет.
Возбудитель туляремии - туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека - грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Кроме того, источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями. В производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему.
Заболевания человека возможно при контакте с больными грызунами или их выделениями; из-за употребления пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов; во время обработки инфицированных зерновых продуктов и фуража.
"Некоторое время для профилактики туляремии у человека использовалась живая туляремийная вакцина, которая на сегодняшний день отсутствует на территории Украины. В настоящее время профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами", - отметили в Сумском областном лабораторном центре.
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