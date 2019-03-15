В Сумской области редкая инфекция, от которой в Украине нет вакцины

"В последние годы зарегистрирована активизация эпизоотического процесса по указанной инфекции. Эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды. Так, в текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружен положительный результат в высоких титрах, что свидетельствует о необходимости повышенной настороженности, как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области", - говорится в сообщении.

Добавим, туляремия - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки, лихорадкой и общей интоксикацией. После перенесенного заболевания в организме человека вырабатывается пожизненный иммунитет.

Возбудитель туляремии - туляремийная палочка. Основной источник инфекции для человека - грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Кроме того, источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями. В производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему.

Заболевания человека возможно при контакте с больными грызунами или их выделениями; из-за употребления пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов; во время обработки инфицированных зерновых продуктов и фуража.

"Некоторое время для профилактики туляремии у человека использовалась живая туляремийная вакцина, которая на сегодняшний день отсутствует на территории Украины. В настоящее время профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами", - отметили в Сумском областном лабораторном центре.

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