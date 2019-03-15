На Сумщині рідкісна інфекція, від якої в Україні немає вакцини

КИЇВ. 15 березня. УНН. На Сумщині зафіксували рідкісну інфекційну хворобу - туляремію, від якої немає вакцин в Україні. Збудники захворювання були виявлені в аналізах гризунів, кліщів та з деяких об’єктів навколишнього природного середовища. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Сумського обласного лабораторного центру.