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На Сумщині рідкісна інфекція, від якої в Україні немає вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На Сумщині зафіксували рідкісну інфекційну хворобу - туляремію, від якої немає вакцин в Україні. Збудники захворювання були виявлені в аналізах гризунів, кліщів та з деяких об’єктів навколишнього природного середовища. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Сумського обласного лабораторного центру.

На Сумщині рідкісна інфекція, від якої в Україні немає вакцини

"В останні роки зареєстрована активізація епізоотичного процесу з зазначеної інфекції. Епізоотії туляремії підтверджені лабораторним виділенням збудників туляремії від гризунів, кліщів та з об’єктів навколишнього природного середовища. Так, в поточному році з біологічного матеріалу, доставленого з Охтирського району, виявлений позитивний результат в високих титрах, що свідчить про необхідність підвищеної настороги, як медичних працівників до діагностики захворювання, так і населення області", - йдеться у повідомленні.

Додамо, туляремія - гостра інфекційна хвороба тварин і людини, яка характеризується ураженням лімфатичної системи, шкіри, селезінки, лихоманкою і загальною інтоксикацією. Після перенесеного захворювання в організмі людини виробляється довічний імунітет.

Збудник туляремії - туляремійна паличка. Основне джерело інфекції для людини - гризуни (ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці). Крім того, джерелом інфекції може бути вода, забруднена бактеріями. У виробничих умовах можливе зараження і через дихальну систему.

Захворювання людини можливе внаслідок контакту з хворими гризунами або їх виділеннями; через вживання харчових продуктів і води, інфікованих виділеннями гризунів; під час обробки інфікованих зернових продуктів та фуражу.

"Певний час для профілактики туляремії у людини використовувалася жива туляремійна вакцина, яка на сьогоднішній день відсутня на території України. На даний час профілактика захворювання в ендемічних районах зводиться до боротьби з гризунами", - відзначили в Сумському обласному лабораторному центрі.

Раніше УНН повідомляв, де найчастіше зустрічаються клопи.

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