На сомнительный тендер Минобороны М.Нефедов посоветовал жаловаться в DoZorro

"Мне очень трудно прокомментировать конкретную закупку министерства обороны. Для этого мне нужно пересмотреть материалы. Передавайте их. А еще лучше напишите жалобу на DoZorro - это наш мониторинговый портал. Мы его и создали для того, чтобы обобщать практику жалоб. Кроме того, очень хочется иметь статистику.

Вообще, я всех призываю пользоваться DoZorro. Он сделан не для того, чтобы кого-то отфутболивать, а для того чтобы была соответствующая реакция. Мы стараемся оперативно и объективно реагировать на любую поступающую жалобу", - сказал М.Нефьодов.

Справка УНН: Мониторинговый портал DoZorro - это платформа, где каждый участник системы (поставщик, заказчик, контролирующий орган, гражданин) может дать обратную связь государственному заказчику или поставщику, обсудить и оценить условия конкретной закупки, проанализировать закупки отдельного государственного органа или учреждения, подготовить и подать официальное обращение в контролирующие органы и многое другое.

Напомним, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива.

Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", которая ранее никогда не участвовала в топливных закупках государственных органов. Основана эта фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.

Остальные два лота общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21 тыс. грн/т и 19 тыс. 965 грн/т).

Основанием для предохранительного постановления Днепропетровского окружного административного суда о запрете проводить переговорную процедуру в указанном тендере (4 лота) стали искусственные ограничения возможностей потенциальных участников закупки подать свои заявки на участие в тендере. Обусловленные они были блокировкой тендерной процедуры со стороны ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР".

Также напомним, как сообщал УНН, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно данным Реестра Минюста, не имеет никакого отношения к топливного рынка или торговли авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания .

Вместе с тем, именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку "продуктов питания и сушеных продуктов".

Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО "ВИЙСЬКОТОРГ", или ООО "Укрпродакорд ОР" (которую по итогам 2015 назвали скандальным и богатым тендерной фавориткой Минобороны).