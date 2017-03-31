На сомнительный тендер Минобороны М.Нефедов посоветовал жаловаться в DoZorro

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52307 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105153 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161900 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119067 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118113 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113422 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104872 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107230 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103714 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На сомнительный тендер Минобороны М.Нефедов посоветовал жаловаться в DoZorro

На сомнительный тендер Минобороны М.Нефедов посоветовал жаловаться в DoZorro

Киев  •  УНН

 • 8047 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов комментируя скандальный тендер МО в котором победу одержала никому неизвестная компания, а сам тендер был проведен несмотря на судебный запрет, посоветовал жаловаться в DoZorro, передает УНН.

"Мне очень трудно прокомментировать конкретную закупку министерства обороны. Для этого мне нужно пересмотреть материалы. Передавайте их. А еще лучше напишите жалобу на DoZorro - это наш мониторинговый портал. Мы его и создали для того, чтобы обобщать практику жалоб. Кроме того, очень хочется иметь статистику.

Вообще, я всех призываю пользоваться DoZorro. Он сделан не для того, чтобы кого-то отфутболивать, а для того чтобы была соответствующая реакция. Мы стараемся оперативно и объективно реагировать на любую поступающую жалобу", - сказал М.Нефьодов.

Справка УНН: Мониторинговый портал DoZorro - это платформа, где каждый участник системы (поставщик, заказчик, контролирующий орган, гражданин) может дать обратную связь государственному заказчику или поставщику, обсудить и оценить условия конкретной закупки, проанализировать закупки отдельного государственного органа или учреждения, подготовить и подать официальное обращение в контролирующие органы и многое другое.

Напомним, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедуре на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива.

Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания - ООО "ЕФГ Трейдинг", которая ранее никогда не участвовала в топливных закупках государственных органов. Основана эта фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.

Остальные два лота общим объемом 9 тыс. тонн горючего "получило" ООО "Сокар Украина" (с ценами 21 тыс. грн/т и 19 тыс. 965 грн/т).

Основанием для предохранительного постановления Днепропетровского окружного административного суда о запрете проводить переговорную процедуру в указанном тендере (4 лота) стали искусственные ограничения возможностей потенциальных участников закупки подать свои заявки на участие в тендере. Обусловленные они были блокировкой тендерной процедуры со стороны ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР".

Также напомним, как сообщал УНН, ООО "ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР", согласно данным Реестра Минюста, не имеет никакого отношения к топливного рынка или торговли авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания .

Вместе с тем, именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку "продуктов питания и сушеных продуктов".

Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО "ВИЙСЬКОТОРГ", или ООО "Укрпродакорд ОР" (которую по итогам 2015 назвали скандальным и богатым тендерной фавориткой Минобороны).

Украинские Национальные Новости

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