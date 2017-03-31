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На сумнівний тендер Міноборони М.Нефедов порадив скаржитися в DoZorro

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов коментуючи скандальний тендер МО у якому перемогу здобула нікому невідома компанія, а сам тендер було проведено попри судову заборону, порадив скаржитися в DoZorro, передає УНН.

“Мені дуже важко прокоментувати конкретну закупівлю міністерства оборони. Для цього мені потрібно переглянути матеріали. Передавайте їх. А ще краще напишіть скаргу на DoZorro — це наш моніторинговий портал. Ми його і створили для того, щоб узагальнювати практику скарг. Окрім того, дуже хочеться мати статистику.

Взагалі, я всіх закликаю користуватися DoZorro. Він зроблений не для того, щоб когось відфутболювати, а для того щоб була відповідна реакція. Ми намагаємося оперативно і об’єктивно реагувати на будь-яку скаргу, що надходить”, — сказав М.Нефьодов.

Довідка УНН: Моніторинговий портал DoZorro — це платформа, де кожен учасник системи (постачальник, замовник, контролюючий орган, громадянин) може дати зворотній зв’язок державному замовнику чи постачальнику, обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого державного органу чи установи, підготувати та подати офіційне звернення до контролюючих органів та багато іншого.

Нагадаємо, 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива.

Перемогу у ньому по двом лотам, зокрема, отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Заснована ця фірма була лише у 2016 році та нараховує статутний капітал всього у розмірі 20 тис. грн.

Решту два лоти загальним об’ємом 9 тис. тон пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 тис. грн/т і 19 тис. 965 грн/т).

Підставою для запобіжної Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону проводити переговорну процедуру у вказаному тендері (4 лоти) стали штучні обмеження можливостей потенційних учасників закупівлі подати свої заявки на участь тендері. Зумовлені вони були блокуванням тендерної процедури з боку ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, згідно з данними Реєстру Мін’юсту, не має жодного відношення до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.

Разом з тим, саме ця фірма постійно оскаржує та блокує тендери МО на закупівлю “продуктів харчування і сушених продуктів”.

Далі, у підсумку таких дій компанії, перемогу, як правило, здобувають або ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ”, або ТОВ “Укрпродакорд ОР” (яку за підсумками 2015 року назвали найскандальнішою та найбагатшою тендерною фавориткою Міноборони).

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