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На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака

На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. 21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Зона поражения радиусом около 5 км. Об этом сообщил в Telegram председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Детали

Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде. Взрывоопасен. Токсичен. Аммиак легче воздуха, для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:

• выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

• если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

• в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

• если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты);

Первая помощь при отравлении аммиаком:

• выведите пораженного на свежий воздух;

• дайте ему теплое молоко с пищевой содой;

• надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

• при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

• при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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