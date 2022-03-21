На "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. 21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Зона поражения радиусом около 5 км. Об этом сообщил в Telegram председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Детали
Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде. Взрывоопасен. Токсичен. Аммиак легче воздуха, для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.
Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:
• выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
• если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
• в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
• если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты);
Первая помощь при отравлении аммиаком:
• выведите пораженного на свежий воздух;
• дайте ему теплое молоко с пищевой содой;
• надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;
• при попадании в глаза – промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;
• при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.