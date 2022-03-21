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На "Сумихімпром" стався витік аміаку

На "Сумихімпром" стався витік аміаку

Київ • УНН

 • 138386 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. 21 березня о 4:30 у Сумах на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Зона ураження радіусом близько 5 км. Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, пише УНН.

 

Деталі 

Аміак - безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді. Вибухонебезпечний. Токсичний. Аміак легший за повітря, для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

• виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

• якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

• в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

• якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти);

Перша допомога при отруєнні аміаком:

• виведіть ураженого на свіже повітря;

• дайте йому теплого молока з харчовою содою;

• одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;

• при потраплянні в очі − промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;

• при ураженні шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5%ного розчину оцтової або лимонної кислоти.

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