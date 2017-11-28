На субсидии киевлян потратили вдвое больше средств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В октябре 2017 субсидии на оплату коммунальных услуг получали 236,1 тыс. столичных семей, что на 7% больше, чем в октябре 2016 года. Общая сумма назначенных субсидий за 10 месяцев текущего года составила более 192 млн грн, что в 2,2 раза больше по сравнению с январем - октябрем 2016 года. Такие данные приводит Главное управление статистики Киева, сообщает УНН.
Наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии, зафиксированная в Днепровском районе столицы (14,5%), а наименьшая - в Печерском (3,5%).
Средний размер субсидии на одно домохозяйство в октябре 2017 составил 415,8 грн. В то же время, наибольший размер субсидии зафиксирован в Деснянском районе (1231,9 грн).
Среди домохозяйств, получающих субсидии, 45,3% состояли из одного человека, 25,8% - из двух, остальные - из трех и более человек.
Кроме того отмечается, что за десять месяцев текущего года за субсидиями на оплату коммунальных услуг обратилось 377,5 тыс. домохозяйств, в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 97,5% семей из числа обратившихся получили субсидии на оплату коммунальных услуг.
Напомним, с начала года количество домохозяйств, которым назначили субсидии, возросло.