На субсидии киевлян потратили вдвое больше средств

Наибольшее количество домохозяйств, получающих субсидии, зафиксированная в Днепровском районе столицы (14,5%), а наименьшая - в Печерском (3,5%).

Средний размер субсидии на одно домохозяйство в октябре 2017 составил 415,8 грн. В то же время, наибольший размер субсидии зафиксирован в Деснянском районе (1231,9 грн).

Среди домохозяйств, получающих субсидии, 45,3% состояли из одного человека, 25,8% - из двух, остальные - из трех и более человек.

Кроме того отмечается, что за десять месяцев текущего года за субсидиями на оплату коммунальных услуг обратилось 377,5 тыс. домохозяйств, в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 97,5% семей из числа обратившихся получили субсидии на оплату коммунальных услуг.

Напомним, с начала года количество домохозяйств, которым назначили субсидии, возросло.