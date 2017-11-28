На субсидії киян витратили удвічі більше коштів

Найбільша кількість домогосподарств, які отримували субсидії, зафіксована в Дніпровському районі столиці (14,5%), а найменша – у Печерському (3,5%).

Середній розмір субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017 року становив 415,8 грн. Водночас, найбільший розмір субсидії зафіксовано в Деснянському районі (1231,9 грн).

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 45,3% складалися з однієї особи, 25,8% – із двох, решта – із трьох та більше осіб.

Крім того зазначається, що за десять місяців поточного року за субсидіями на оплату комунальних послуг звернулось 377,5 тис. домогосподарств, що у 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. 97,5% сімей із числа тих, які звернулися, отримали субсидії на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, з початку року кількість домогосподарств, яким призначили субсидії, зросла.