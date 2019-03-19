На столичном рынке горел торговый павильон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, около полуночи в Голосеевском районе столицы на Демеевском рынке по улице Изюмской 1-А, горел торговый павильон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в городе Киев.
"18 марта в 23:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Изюмская 1-А, что в Голосеевском районе столицы. На место происшествия немедленно были направлены спасатели. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в отдельно стоящем павильоне", - говорится в сообщении.
По информации, в 00:16 пожар локализован, а в 00:26 ликвидирован.
Как сообщили в ГСЧС, погибших и травмированных нет.
Сейчас причина возникновения пожара выясняются.
Как сообщал УНН, Roshen в центре столицы пытался поджечь бездомный.
Ранее УНН сообщал, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек.