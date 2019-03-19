На столичном рынке горел торговый павильон

"18 марта в 23:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Изюмская 1-А, что в Голосеевском районе столицы. На место происшествия немедленно были направлены спасатели. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что пожар возник в отдельно стоящем павильоне", - говорится в сообщении.

По информации, в 00:16 пожар локализован, а в 00:26 ликвидирован.

Как сообщили в ГСЧС, погибших и травмированных нет.

Сейчас причина возникновения пожара выясняются.

Как сообщал УНН, Roshen в центре столицы пытался поджечь бездомный.

Ранее УНН сообщал, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек.



