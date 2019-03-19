На столичному ринку горів торговельний павільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, близько опівночі у Голосіївському районі столиці на Деміївському ринку, що по вулиці Ізюмській 1-А, горів торговельний павільйон. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ДСНС у місті Київ.
“18 березня о 23:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в торговельному павільйоні на вулиці Ізюмська 1-А, що в Голосіївському районі столиці. На місце події негайно було направлено рятувальників. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в окремо розташованому павільйоні”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією, о 00:16 пожежу локалізовано, а о 00:26 ліквідовано.
Як повідомили у ДСНС, загиблих та травмованих немає.
Наразі причина виникнення пожежі з’ясовують.
Як повідомляв УНН, Roshen у центрі столиці намагався підпалити безпритульний.
Раніше УНН повідомляв, пожежі в Україні цього року забрали життя вже 600 людей.