На столичному ринку горів торговельний павільйон

КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, близько опівночі у Голосіївському районі столиці на Деміївському ринку, що по вулиці Ізюмській 1-А, горів торговельний павільйон. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ДСНС у місті Київ.