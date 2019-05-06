На столичном Печерске прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киеве на улице Бассейной прогремел взрыв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Известно, что камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в результате взрыва никто не пострадал.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Усилия сотрудников полиции направленные на установление и задержание женщины, причастной к совершению правонарушения.
Напомним, в Киевской области 26-летний мужчина погиб от взрыва тротила.