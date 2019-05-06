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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101330 просмотра

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7 марта, 13:58 • 103263 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126556 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112558 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138419 просмотра

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На столичном Печерске прогремел взрыв

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киеве на улице Бассейной прогремел взрыв. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Известно, что камеры зафиксировали, как женщина зашла в переход и разлила неизвестную смесь, а затем подожгла ее", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в результате взрыва никто не пострадал.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Усилия сотрудников полиции направленные на установление и задержание женщины, причастной к совершению правонарушения.

Напомним, в Киевской области 26-летний мужчина погиб от взрыва тротила.

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