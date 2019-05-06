На столичному Печерську пролунав вибух

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві на вулиці Басейній пролунав вибух. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями, а також вивчають записи з камер відеоспостереження. Відомо, що камери зафіксували, як жінка зайшла у перехід та розлила невідому суміш, а потім підпалила її”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання жінки, причетної до вчинення правопорушення.

Нагадаємо, у Київській області 26-річний чоловік загинув від вибуху тротилу.

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