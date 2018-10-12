На столичном Майдане группа молодых людей с ножом ограбили мужчину и женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Киеве на Майдане Независимости группа молодых людей, угрожая ножом, ограбила мужчину и женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил парень и сообщил, что на Майдане Независимости на него и его подругу напали неизвестные. Правоохранители опросили потерпевшего, который дал описание нападавших", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, после получения описания нападавших патрульные полицейские совместно с сотрудниками полка особого назначения №2 задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения. У одного из них изъяли нож и чужие вещи.
Сейчас подозреваемых - пятерых молодых людей, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Стоит отметить, что двое из них - ранее судимые за совершение грабежей.
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Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали разбойную группу по подозрению в нападении на семью священника в Черниговской области и применении насилия к нему и его жене.