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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162882 просмотра

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На столичном Майдане группа молодых людей с ножом ограбили мужчину и женщину

На столичном Майдане группа молодых людей с ножом ограбили мужчину и женщину

Киев  •  УНН

 • 15465 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Киеве на Майдане Независимости группа молодых людей, угрожая ножом, ограбила мужчину и женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил парень и сообщил, что на Майдане Независимости на него и его подругу напали неизвестные. Правоохранители опросили потерпевшего, который дал описание нападавших", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, после получения описания нападавших патрульные полицейские совместно с сотрудниками полка особого назначения №2 задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения. У одного из них изъяли нож и чужие вещи.

Сейчас подозреваемых - пятерых молодых людей, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Стоит отметить, что двое из них - ранее судимые за совершение грабежей.

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Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали разбойную группу по подозрению в нападении на семью священника в Черниговской области и применении насилия к нему и его жене.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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