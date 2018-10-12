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На столичному Майдані група молодиків з ножем пограбували чоловіка та жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Києві на Майдані Незалежності група молодих людей, погрожуючи ножем, пограбувала чоловіка та жінку. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

"До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував хлопець і повідомив, що на Майдані Незалежності на нього та його подругу напали невідомі. Правоохоронці опитали потерпілого, який надав опис нападників", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, після отримання опису нападників патрульні поліцейські спільно з працівниками полку особливого призначення №2 затримали підозрюваних у скоєнні розбійного нападу. В одного із них вилучили ніж та чужі речі.

Наразі підозрюваних - п'ятьох молодиків, правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Варто зазначити, що двоє з них - раніше судимі за скоєння грабежів.

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Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали розбійну групу за підозрою у нападі на родину священика у Чернігівській області та застосуванні насилля щодо нього та його дружини.

Українські Національні Новини

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Київ

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