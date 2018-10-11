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Поліція затримала банду за напад на родину священика на Чернігівщині

Поліція затримала банду за напад на родину священика на Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали розбійну групу за підозрою у нападі на родину священика у Чернігівській області та застосуванні насилля щодо нього та його дружини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

Так, пошуки нападників тривали кілька місяців.

"У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів, отримавши та зіставивши всі отримані свідчення, факти та докази, оперативники сектору кримінальної поліції Менського відділення спільно із колегами з управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області затримали підозрюваних у скоєнні розбійного нападу – двох раніше судимих мешканців Черкащини, їм вручено підозру у вчиненні злочину", – йдеться в повідомленні.

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У слідчому ізоляторі перебувають й раніше судимий організатор злочину, уродженець Менського району Чернігівської області. Наразі проводяться подальші слідчі дії.

Нагадаємо, злочин стався вночі 24 липня. Зранку до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що до його будинку через вікно увірвалися двоє невідомих та погрожуючи фізичною розправою, вимагали 10 тисяч доларів.

Нападники планували отримати від жертв саме цю суму, бо працювали за "наводкою". Лиходії закрили малолітнього онука подружжя в сусідній кімнаті, а чоловіка і жінку зв’язали, били по голові та катували сльозогінним газом. Розбійники відібрали 11 тисяч гривень, 200 доларів, сережки жінки, мобільні телефони, а також заволоділи автомобілем господаря "ВАЗ-2106", який покинули в Чернігові.

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"Поліція відкрила два кримінальні провадження — за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло) - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна та частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) – карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої", – зазначили поліції.

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