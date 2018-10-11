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Полиция задержала банду за нападение на семью священника в Черниговской области

Полиция задержала банду за нападение на семью священника в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 12848 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Правоохранители задержали разбойную группу по подозрению в нападении на семью священника в Черниговской области и применении насилия к нему и его жене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.

Так, поиски нападавших продолжались несколько месяцев.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, получив и сопоставив все полученные свидетельства, факты и доказательства, оперативники сектора криминальной полиции Менского отделения совместно с коллегами из управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения - двух ранее судимых жителей Черкасской области, - им вручено подозрение в совершении преступления", - говорится в сообщении.

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В следственном изоляторе находятся и ранее судимый организатор преступления, уроженец Менского района Черниговской области. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, преступление произошло ночью 24 июля. Утром в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в его дом через окно ворвались двое неизвестных и, угрожая физической расправой, требовали 10 тысяч долларов.

Нападавшие планировали получить от жертв именно эту сумму, потому что работали за "наводке". Злодеи закрыли малолетнего внука супругов в соседней комнате, а мужчину и женщину связали, били по голове и пытали слезоточивым газом. Разбойники отобрали 11 тысяч гривен, 200 долларов, серьги женщины, мобильные телефоны, а также завладели автомобилем хозяина "ВАЗ-2106", который бросили в Чернигове.

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"Полиция открыла два уголовных производства - по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище) - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества и части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили полиции.

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