У Чернівцях "на гарячому" затримали банду валютних розбійників

Так, правоохоронці встановили: до складу групи входили п’ять осіб. Більшість з них раніше судимі за вчинення тяжких злочинів. Її учасники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв стосовно осіб, які займаються оптовим обміном валют. Наразі задокументовано їх причетність до вчинення 10 розбоїв на "валютників" на території Вінницької, Житомирської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. Загальна сума збитків, спричинених потерпілим, – близько 30 мільйонів гривень.

"Злочинна діяльність групи велася під чітким керівництвом організатора. У кожного з учасників групи були свої обов’язки. Вони поділялися на групу проведення візуального спостереження за потенційними жертвами, групу безпосередніх виконавців учинення злочинів та водіїв. У якості знаряддя вчинення розбоїв застосовувалися пістолети, молоток, кастети та балончики зі сльозогінним газом. Для вчинення злочинів, як правило, використовувалися автомобілі ввезені з-за кордону, так звані "євробляхи", – розповіли в поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримано угруповання, яке скоїло напад на будинок пенсіонерів на Київщині

Під час підготовки до злочинів банда впродовж тривалого часу вела спостереження за потерпілими, вивчала їх маршрути пересування, режим роботи, місця зберігання готівки для визначення найбільш оптимального місця та способу вчинення розбійного нападу. Також розроблялися маршрути відходів з місця вчинення злочину.

"10 жовтня усіх учасників злочинної групи було затримано. Під час нападу вони встигли завдати тілесних ушкоджень потерпілому, тож наразі йому надають медичну допомогу. Крім того, під час затримання зловмисники чинили опір правоохоронцям, але завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД ніхто із перехожих не постраждав. Так, у зловмисників на місці події було вилучено кастет, молоток, зброю, а також 860 тисяч гривень та 12 тисяч євро, які вони відібрали у потерпілого", – зазначили у Нацполіції.

Досудове розслідування триває у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 187 КК України, тобто розбій. Роль кожного з учасників злочинної групи буде визначено в ході слідства. Наразі в порядку ст. 208 КПК затримано 5 осіб. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Затриманим загрожує до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві перед судом постануть грабіжники, які катували і вбивали людей

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали зловмисників за підозрою у вчиненні розбійного нападу на іноземців.