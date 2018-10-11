В Черновцах "на горячем" задержали банду валютных разбойников

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Правоохранители задержали преступную группировку, участников которой подозревают в причастности к 10 разбоям на территории пяти регионов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Так, правоохранители установили: в состав группы входили пять человек. Большинство из них ранее судимы за совершение тяжких преступлений. Ее участники специализировались на совершении разбоев в отношении лиц, которые занимаются оптовым обменом валют. Сейчас задокументировано их причастность к совершению 10 разбоев на "валютчиков" на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, - около 30 миллионов гривен.

"Преступная деятельность группы велась под четким руководством организатора. У каждого из участников группы были свои обязанности. Они делились на группу проведения визуального наблюдения за потенциальными жертвами, группу непосредственных исполнителей совершения преступлений и водителей. В качестве орудия совершения разбоев применялись пистолеты, молоток, кастеты и баллончики со слезоточивым газом. Для совершения преступлений, как правило, использовались автомобили ввозимые из-за рубежа, так называемые "евробляхы", - рассказали в полиции.

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Во время подготовки к преступлениям банда на протяжении длительного времени вела наблюдение за пострадавшими, изучала их маршруты передвижения, режим работы, места хранения наличности для определения наиболее оптимального места и способа совершения разбойного нападения. Также разрабатывались маршруты отходов с места совершения преступления.

"10 октября все участники преступной группы были задержаны. Во время нападения они успели нанести телесные повреждения потерпевшему, поэтому сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, при задержании злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям, но благодаря слаженным действиям спецназовцев КОРД никто из прохожих не пострадал. Так, у злоумышленников на месте происшествия были изъяты кастет, молоток, оружие, а также 860 тысяч гривен и 12 тысяч евро, которые они отобрали у потерпевшего", - отметили в Нацполиции.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 УК Украины, то есть разбой. Роль каждого из участников преступной группы будет определена в ходе следствия. Сейчас в порядке ст. 208 УПК задержаны 5 человек. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Задержанным грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Напомним, одесские полицейские задержали злоумышленников по подозрению в совершении разбойного нападения на иностранцев.

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