Затримано угруповання, яке скоїло напад на будинок пенсіонерів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Поліція затримала трьох молодиків, які у вересні скоїли розбійний напад на будинок пенсіонерів на Київщині та вкрали велику суму грошей. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"У вересні 2018 року на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки села Ковалівка Іванківського району про те, що невідомі напали на будинок, де живуть її батьки", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що група невідомих чоловіків у масках вдерлися до будинку пенсіонерів. Зв’язали їх клейкою стрічкою, погрожували зброєю і вимагали гроші. Знайшли у помешканні та викрали 72 тис. грн., 1,5 тис. дол. та золотий ланцюжок. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку.
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На пошуки нападників був задіяний весь оперативний склад Іванківської поліції та співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини.
Під час проведення низки оперативно-слідчих дій працівники поліції встановили та затримали чоловіків, причетних до розбійного нападу. Ними виявилися раніше судимі 20 та 30-річні жителі Одещини. Та їхній поплічник – 30-річний громадянин Молдови. Відомо, що наразі в одному із судів Миколаївщини відносно 30-річного жителя Одеської області слухається кримінальне провадження за обвинуваченням його у скоєнні розбійного нападу.
Наразі молодиків перевіряють на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території Київщини та загалом в Україні.
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За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 53-річного чоловіка та 48-річної жінки, які в березні поточного року вбили подружжя пенсіонерів.