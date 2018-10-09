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Задержана группировка, которая совершила нападение на дом пенсионеров в Киевской области

Задержана группировка, которая совершила нападение на дом пенсионеров в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 8550 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Полиция задержала трех молодых людей, которые в сентябре совершили разбойное нападение на дом пенсионеров в Киевской области и украли крупную сумму денег. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"В сентябре 2018 года по спецлинии 102 в полицию Киевской области поступило сообщение от жительницы села Ковалевка Иванковского района о том, что неизвестные напали на дом, где живут ее родители", - говорится в сообщении.

Установлено, что группа неизвестных мужчин в масках ворвались в дом пенсионеров. Связали их клейкой лентой, угрожали оружием и требовали деньги. Нашли в квартире и похитили 72 тыс. грн., 1,5 тыс. долл. и золотую цепочку. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

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На поиски нападавших был задействован весь оперативный состав Иванковской полиции и сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области.

При проведении ряда оперативно-следственных действий сотрудники полиции установили и задержали мужчин, причастных к разбойному нападению. Ими оказались ранее судимые 20 и 30-летние жители Одесской области. И их подельник - 30-летний гражданин Молдовы. Известно, что сейчас в одном из судов Николаевской отношении 30-летнего жителя Одесской области слушается уголовное производство по обвинению его в совершении разбойного нападения.

Сейчас молодых людей проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Киевской области и в целом в Украине.

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По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 53-летнего мужчины и 48-летней женщины, которые в марте текущего года убили супругов пенсионеров.

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