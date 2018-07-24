На Чернігівщині невідомі катували священика, вимагаючи у нього гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У селі Локнисте Менського району (Чернігівська область) в ніч з 23 на 24 липня було скоєно розбійний напад на будинок священика УПЦ, в результаті чого постраждав протоієрей Стефан Гавій та його рідні. Про це повідомила прес-служба УПЦ (МП), передає УНН.
Як розповіли у прес-службі, крім священика у будинку знаходились матушка та 6-річний онук.
“Близько першої години ночі двоє невідомих зламали вікно та проникли в будинок. Хлопчика зачинили у сусідній кімнаті, а батюшку і матушку зв’язали, катували сльозогінним газом, били та вимагали гроші — 10 тисяч доларів, за „інформацією“ їхнього навідника. Нічні гості перевернули все в будинку, але здобиччю було лише 11 тис. гривень та сережки матушки”, — розповіли у прес-службі.
В УПЦ (МП) додали, що злочинці втекли на автомобілі священика ВАЗ-2106, котрий покинули в Чернігові. За фактом нападу порушено кримінальну справу. Триває слідство.
Нагадаємо, тіло колишнього судді знайшли в одному з районів Херсонської області.