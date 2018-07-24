В Черниговской области неизвестные пытали священника, требуя у него деньги

Как рассказали в пресс-службе, кроме священника в доме находились матушка и 6-летний внук.

"Около часа ночи двое неизвестных взломали окно и проникли в дом. Мальчика закрыли в соседней комнате, а батюшку и матушку связали, пытали слезоточивым газом, били и требовали деньги - 10 000 долларов, по "информации" их наводчика. Ночные гости перевернули все в доме, но добычей было всего 11 тыс. гривен и серьги матушки", - рассказали в пресс-службе.

В УПЦ (МП) добавили, что преступники скрылись на автомобиле священника ВАЗ-2106, который бросили в Чернигове. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

Напомним, тело бывшего судьи нашли в одном из районов Херсонской области.