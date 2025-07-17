Движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат до конца июля
Киев • УНН
С 18 по 22 июля на мосту Метро через Днепр в Киеве частично ограничат движение транспорта. Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в левой полосе движения в направлении с левого на правый берег.
Ремонт продлится почти до конца июля, что будет ограничивать движение транспорта по мосту. Сообщает КК "Киевавтодор", передает УНН.
Детали
Движение транспорта по мосту Метро через реку Днепр будет частично ограничено - с 18 до 22 июля.
Работы будут проводиться с 12:00 18 июля до 20:00 22 июля. Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в левой полосе движения в направлении с левого на правый берег р. Днепр.
В коммунальной организации приносят извинения за временные неудобства, но просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним
УНН ранее сообщал, что в апреле 2025 года, на станции киевского метрополитена "Крещатик" начался капитальный ремонт эскалатора № 1.
Руководитель отдела управления капитального строительства КК "Киевавтодор" и главный инженер частного общества получили подозрение за осуществление некачественного ремонта дороги в центре Киева на 5 млн гривен.