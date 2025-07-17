Движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат до конца июля

Ремонт продлится почти до конца июля, что будет ограничивать движение транспорта по мосту. Сообщает КК "Киевавтодор", передает УНН.

Движение транспорта по мосту Метро через реку Днепр будет частично ограничено - с 18 до 22 июля.

Работы будут проводиться с 12:00 18 июля до 20:00 22 июля. Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в левой полосе движения в направлении с левого на правый берег р. Днепр.