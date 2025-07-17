Рух транспорту на мосту Метро у Києві частково обмежать до кінця липня
Київ • УНН
З 18 до 22 липня, на мосту Метро через Дніпро у Києві, частково обмежать рух транспорту. Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у лівій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег.
Ремонт триватиме майже до кінця липня, що обмежуватиме рух транспорту мостом. Повідомляє КК "Київавтодор", передає УНН.
Деталі
Рух транспорту мостом Метро через річку Дніпро буде частково обмежений - з 18 до 22 липня.
Роботи проводитимуть із 12:00 18 липня до 20:00 22 липня. Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в лівій смузі руху у напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро.
У комунальній організації перепрошують за тимчасові незручності, але просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що у квітні 2025 року, на станції київського метрополітену "Хрещатик" розпочався капітальний ремонт ескалатора № 1.
Керівник відділу управління капітального будівництва КК "Київавтодор" та головний інженер приватного товариства отримали підозру за здійснення неякісного ремонту дороги в центрі Києва на 5 млн гривень.